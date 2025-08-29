السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

إنبي يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز

إنبي والاتحاد السكندري،
إنبي والاتحاد السكندري، فيتو

فاز نادي إنبي على الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري في المباراة التي ستقام على استاد الإسكندرية.

 مباراة الاتحاد وإنبي

وسجل ثلاثية إنبي كل من: أحمد زكي محمد حتحوت ومودي ناصر.

ترتيب الاتحاد السكندري وانبي في جدول الدوري 

 وتجمد فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط 

بينما فريق إنبي رفع رصيده 8 نقاط في المركز الرابع، جمعها بعد أن خاض 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاءين وتلقى الخسارة في لقاء آخر.

قائمة الاتحاد السكندري أمام إنبي 

 أعلن  أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن قائمة زعيم الثغر لمواجهة نظيره إنبي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: يعتمد الفريق على كل من صبحي سليمان ومحمود جنش.

الدفاع: يضم هذا الخط مجموعة قوية من اللاعبين وهم: محمد سامي، محمود شبانة، مؤمن شريف، بالإضافة إلى أحمد محمود، كريم الديب، عمرو صالح، ومصطفى إبراهيم وأبو بكر اليادي.

الوسط: يضم القائمة لاعبين ذوي قدرة عالية على صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباراة مثل: ناصر ناصر، محمد توني، نور علاء، بالإضافة إلى هشام عادل، أدهم علاء وأحمد ناجي.

الهجوم: لضمان القوة الهجومية، ضمت القائمة كلًا من: سيفوري ايزاك، فان ديريك، فافيور أكيم، فادي فريد، وجون ايبوكا

