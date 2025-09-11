منتخب شباب الفراعنة ينهي استعداداته لبطولة أفريقيا للطائرة

الكرة الطائرة، أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عامًا استعداداته الكاملة للمشاركة في البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2025.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على توفير معسكر قوي لمنتخب الشباب قبل انطلاق البطولة، بهدف تجهيز الفراعنة الصغار لتحقيق نتائج إيجابية والفوز باللقب الإفريقي، ومواصلة إنجازات الكرة الطائرة في عهد المجلس الحالي.

يتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من:

د. حمدي نور الدين – عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة

مستر بيرسي أونكن – المشرف العام على قطاع الشباب

الكابتن أحمد سمير – المدير الفني

الكابتن محمد بخيت – المدرب العام

الكابتن أحمد مدحت – المحلل الفني

د. محمد يونس – طبيب الفريق

الكابتن سامح نور – تأهيل إصابات

الكابتن محمد رمضان – المدير الإداري



وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

إبراهيم عادل – يوسف الرصاص – أحمد يوسف جبل – مازن شريف – محمد الدقاق – أحمد رضا – خالد الفقي – مالك نور – أحمد البحيري – حمزة ياسين – الحبيب إبراهيم – حازم كمال.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة يترأسها الإعلامية منى عبدالكريم، فيما يتولى حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، مهام مدير البطولة.

