ميلود حمدي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة زد بالدوري الممتاز

أعلن الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي، عن قائمة الدراويش لخوض مواجهة أمام فريق زد، غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في انطلاق مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمباراة زد

موعد مباراة زد ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة زد أمام الإسماعيلي غدا في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

محمد العتباني (حكمًا للساحة)، عماد العقاد ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين)، أحمد شهود (حكمًا رابعًا)، الدولي عمرو الشناوي وهاني خيري (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

