رسميا، لاريسا اليوناني يعلن ضم عمرو وردة لموسم واحد

أعلن نادي لاريسا اليوناني تعاقده رسميا مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2026، ليعود بذلك إلى الفريق الذي لعب ضمن صفوفه في وقت سابق.

وكان عمرو وردة قد دافع عن ألوان لاريسا موسم 2019/2020، ونجح وقتها في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة، ليترك بصمة واضحة في مسيرته مع النادي.

مشوار عمرو وردة في الدوري اليوناني

ويعد الدوري اليوناني المحطة الأبرز في مسيرة وردة الاحترافية، إذ ارتدى قمصان عدة أندية محلية، أبرزها: بانايتوليكو (2015-2017)، باوك (2018 و2021)، أتروميتوس (2017-2018 و2019-2020 و2024-2025)، فولوس (2020-2021)، وبانسيرايكوس (2024).

