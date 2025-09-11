الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد جدة يفقد خدمات كريم بنزيما أمام الفتح في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

تلقى فريق اتحاد جدة ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفتح المرتقبة، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بنزيما وكادش خارج حسابات اتحاد جدة أمام الفتح

وجاء ذلك بعدما خرج ثنائي الفريق كريم بنزيما وحسن كادش من حسابات المدرب لوران بلان، بسبب عدم الجاهزية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الثنائي يواصلان تنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضهما للإصابة خلال الأيام الماضية، وهو ما حال دون لحاقهما بالمباراة.

وأضافت الصحيفة أن بلان سيحسم اليوم الخميس، موقف الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش من المشاركة، حيث لم يتحدد بعد ما إذا كان سيبدأ أساسيا أو يجلس على دكة البدلاء.

وفي المقابل، استعاد الاتحاد خدمات ثمانية لاعبين دوليين بعد فراغهم من الاستحقاقات الدولية، في دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الفتح على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة الفتح دوري روشن السعودي كريم بنزيما حسن كادش

مواد متعلقة

بقرار من الفيفا، تحول مفاجئ في مستقبل لابورت مع النصر السعودي

صفقات اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي لأندية الدوري السعودي

بعد أزمة قُبلته المثيرة لأرملة جوتا، من هي زوجة روبن نيفيز نجم الهلال السعودي؟ (صور)

نجم الهلال السعودي يرد على شائعة ارتباطه بزوجة زميله الراحل جوتا

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads