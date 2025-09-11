اتحاد جدة يفقد خدمات كريم بنزيما أمام الفتح في الدوري السعودي

تلقى فريق اتحاد جدة ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الفتح المرتقبة، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بنزيما وكادش خارج حسابات اتحاد جدة أمام الفتح

وجاء ذلك بعدما خرج ثنائي الفريق كريم بنزيما وحسن كادش من حسابات المدرب لوران بلان، بسبب عدم الجاهزية.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الثنائي يواصلان تنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضهما للإصابة خلال الأيام الماضية، وهو ما حال دون لحاقهما بالمباراة.

وأضافت الصحيفة أن بلان سيحسم اليوم الخميس، موقف الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش من المشاركة، حيث لم يتحدد بعد ما إذا كان سيبدأ أساسيا أو يجلس على دكة البدلاء.

وفي المقابل، استعاد الاتحاد خدمات ثمانية لاعبين دوليين بعد فراغهم من الاستحقاقات الدولية، في دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الفتح على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

