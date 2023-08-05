مرض الالتهاب السحائي عند الأطفال، والأعراض والأسباب

مرض الالتهاب السحائي عند الاطفال، يعد أحد الأمراض التي تصيب تصيب الدماغ والنخاع الشوكي، ويعرف الالتهاب السحائي باسم "الحمى الشوكية"، وهو أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال، فهو يصيب الأغشية المغلفة للمخ بالالتهاب.

ما هو الالتهاب السحائي؟

أشار الدكتور حلمي جمال أخصائي طب الأطفال، إلى أن مرض الالتهاب السحائي، هو المرض الذي يطلق عليه "الحمى الشوكية"، وأطلق عليه هذا الاسم؛ لأنه يصيب غشاء المخ والنخاع الشوكي بالالتهاب، ويعد من أكثر أمراض الأطفال خطورة، وله العديد من الأنواع، فمنه ما هو فيروسي، وهناك نوع آخر بكتيري، وآخر طفيلي، ونوع آخر فطري، ولكل نوع من أنواع الالتهاب السحائي المسببات الخاصة به.

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أسباب الالتهاب السحائي

وعن أسباب الإصابة بالالتهاب السحائي عند الاطفال، أوضح الدكتور حلمي، أنه حسب نوع الالتهاب السحائي، فالالتهاب السحائي الفيروسي، يكون سببه، بعض الفيروسات مثل فيروس "الهيربس"، والالتهاب السحائي الميكروبي سبب الإصابة به؛ هو الإصابة بميكروب "هيموفيلس الانفلونزا".

أعراض الالتهاب السحائي

وعن أعراض الالتهاب السحائي، أوضح الدكتور حلمي، أنها تبدأ في صورة حمى، وتشبه نزلات البرد، فترتفع درجة حرارة جسم الطفل، ويشعر بآلام في العضلات، ثم تبدأ الحالة في التطور، لتبدأ أعراض التهاب الأغشية السحائية في الظهور، والتي تتمثل في الآتي:

آلام في الظهر.

صداع وقيء.

زغللة في العينين.

عدم القدرة على الحركة.

الإصابة بالتشنجات، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي

مضاعفات الالتهاب السحائي

وعن المضاعفات والآثار التي قد يتركها الالتهاب السحائي، أشار الدكتور حلمي، أنه أحيانا لا يشترط المرض أي آثار أو مضاعفات، ويتم الشفاء التام، وأحيانا قد يترك بعض الآثار الصحية، كفقدان السمع، أو ضعف العضلات المزمن، أو الصرع.

طرق التشخيص

وأضاف الدكتور حلمي؛ أن التشخيص يكون من خلال سحب عينة من النخاع الشوكي، وتحليلها..

علاج الالتهاب السحائي

وأوضح الدكتور حلمي؛ أن علاج الالتهاب السحائي، هو المضادات الحيوية، في حالة كان الالتهاب بكتيري، وبمضادات الفيروسات، في حالة كان الالتهاب فيروسي.

الوقاية من الالتهاب السحائي

واوضح الدكتور حلمي، أن هناك تطعيمات للأطفال ضد الالتهاب السحائي، سواء ضد النوع البكتيري، وتكون من سن شهرين إلى خمس سنوات، ونوع أخر يعطى للأطفال في المدارس، ويكون من سن عام، ويعطي مناعة للأطفال، تصل إلى ثلاث سنوات، على أن يتم تكرار الجرعات.

هناك تطعيمات تؤخذ لحماية الأطفال من العدوى أو الإصابة به، فهناك تطعيم ضد بكتيريا "الهيموفيلس أنفلونزا"، وهذا التطعيم يعطى للأطفال من سن شهرين إلى خمس سنوات.

وهناك بعض التعليمات العامة للوقاية، والتي تتمثل في:

تجنب الاختلاط بالمصاب، حتى يتم شفاؤه تماما.

تجنب الأماكن المزدحمة، دون ارتداء الكمامة، خاصة خلال الدراسة.

غسل الطفل ليديه بشكل مستمر، وعدم ملامسة الأسطح.

استخدام المنديل عند العطس أو الكحة.

ويجب عزل الطفل المريض أو المشتبه في إصابته، حتى يتم الشفاء، مع إعطاء التطعيمات المناسبة.

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