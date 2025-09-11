أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعاقد رسميا مع لاعب أفريقي جديد.. الأهلي يراقب لاعب الرجاء المغربي.. تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الزمالك، أعلن نادي الزمالك رسميًا، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر.

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأكد الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

أكد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، نجم فريق نيوكاسل يونايتد السابق، إعجابه الكبير بقدرات النجم المصري محمد صلاح، مشيدا بحماسه الكبير وعقليته المميزة داخل الملعب، واصفا إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها شبكة (AnfieldIndex) البريطانية: “محمد صلاح يتمتع بعقلية لا تعرف الكلل، فهو يشارك في كل التحركات ويضغط على المنافس باستمرار”.

أعلن الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي، عن قائمة الدراويش لخوض مواجهة أمام فريق زد، غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في انطلاق مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة زد أمام الإسماعيلي غدا في تمام الساعة.

بدأت سطوة الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على قوائم الأفضل والأغلى في كرة القدم، تقل مع تقدمهما في العمر، واقترابهما من خط النهاية.

ومع اقتراب رونالدو (40 عاما) وميسي (38 عاما) من المراحل الأخيرة في مسيرتهما، يظهر جيل آخر من اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عاما وما زالوا يحافظون على قيمتهم السوقية العالية.

الزمالك، كشف مصدر داخل الزمالك، آخر تطورات أزمة الأبيض مع فريق أوليكساندريا الأوكراني، بسبب عدم دفع القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع خوان ألفينا بيزيرا في الصيف الماضي قادما من صفوف فريق أوليكساندريا الأوكراني على أن يتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.

دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الملعب الذي سيستضيف لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل 2026-2027.

وأكد يويفا عبر موقعه الرسمي اختيار ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 5 يونيو 2027.

الزمالك والمصري، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مواجهة المصري البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأمل خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، في إقامة مباريات من الدوري الإسباني في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الرابطة لم تحصل على الموافقة الكاملة لإقامة مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وفي 11 أغسطس، أعلنت رابطة الليجا عن نقل مباراة برشلونة وفياريال، المقررة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى توسيع انتشار البطولة عالميا، وزيادة عوائد البث التلفزيوني في الأسواق الخارجية، فضلا عن جذب رعاة جدد وتعزيز الحضور التسويقي لليجا في القارة الأمريكية.

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تحركات لإدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد، لتدعيم المركز خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما كشفه موقع Le360 Sport المغربي، فإن التقرير الفني الذي أعده الجهاز السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ووافق عليه الجهاز الحالي المؤقت بقيادة عماد النحاس، أوصى بضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر لتعزيز هذا المركز.

اقترب الهولندي أرت لانجلر من تولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتطوير قطاع الناشئين بالنادي.

وكان أرت لانجلر وصل بالفعل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدا لبدء مهمته في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأحمر.

