الزمالك يعلن رسميًا ضم الكيني بارون أوشينج (فيديو)

الزمالك، أعلن نادي الزمالك رسميًا، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر.

الكيني بارون أوشينج لاعبا في الزمالك

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم الحالي، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.