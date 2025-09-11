السعودية مرشحة لاستضافة مباريات في الدوري الإسباني

يأمل خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، في إقامة مباريات من الدوري الإسباني في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الرابطة لم تحصل على الموافقة الكاملة لإقامة مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

مباراة برشلونة وفياريال في الليجا تقام بأمريكا

وفي 11 أغسطس، أعلنت رابطة الليجا عن نقل مباراة برشلونة وفياريال، المقررة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى توسيع انتشار البطولة عالميا، وزيادة عوائد البث التلفزيوني في الأسواق الخارجية، فضلا عن جذب رعاة جدد وتعزيز الحضور التسويقي لليجا في القارة الأمريكية.

السعودية في طريقها لاستضافة مباريات من الليجا

ودافع تيباس عن خطط نقل مباراة بين برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني إلى فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2025، موضحًا: "إقامة المباريات خارج إسبانيا تمثل طريقة لاحترام جماهيرنا حول العالم".

وأضاف في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "نحن نسعى لتنظيم مباراة خارج الأراضي الإسبانية، قد تكون في السعودية أو الولايات المتحدة، حيث لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة متحمسة لمتابعة فرق الدوري الإسباني".

وأضاف: "كما أن نقل المباريات إلى الخارج يعد مصدرًا ماليًا مهمًا جدًا، ليس فقط في يوم المباراة، بل قبلها وبعدها، بالإضافة إلى عقود الرعاية. هذه العوائد دفعتنا للتفكير جديًا في إقامة المباريات خارج إسبانيا".

وأشار إلى أنه غير متأكد من موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على ذلك، وقال: "ندرك أن هناك ضغوطًا كبيرة على هذا الموضوع، سواء من الناحية السياسية أو الجماهيرية، لكن في البداية لم يبدِ يويفا أي مانع، هناك أوروبيون يعيشون خارج القارة ولهم الحق في متابعة فرقهم، وإذا رفض يويفا، سنشعر بخيبة أمل كبيرة لكرة القدم بشكل عام، ولجماهيرنا خارج أوروبا بشكل خاص".

وأتم: "الدوري الإنجليزي يتمتع بالقوة الاقتصادية منذ عام 2010، ومع ذلك فإن عوائده لا تضاهي ما نحققه في الدوري الإسباني. نحن نركز على ضمان عدم خسارة الأندية للأموال، وهو ما لا يحدث في البريميرليج".

اعتراضات على إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا

وتعترض أكثر من جهة على قرار إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا، حيث سبق وألمح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن اللعب في أمريكا مستبعد مؤكدا أن الفرق الأوروبية يجب أن تبقى تلعب في أوروبا، نظرًا لأن أغلب جماهيرها موجودة في القارة الأوروبية.

من جانبه رفض ريال مدريد فكرة إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج بلاد الأندلس، وطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" لمنع هذا الأمر بجانب المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

