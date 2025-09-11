غياب رونالدو وميسي، تشكيل أغلى اللاعبين فوق الـ30 عاما بقيادة محمد صلاح

بدأت سطوة الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على قوائم الأفضل والأغلى في كرة القدم، تقل مع تقدمهما في العمر، واقترابهما من خط النهاية.

ومع اقتراب رونالدو (40 عاما) وميسي (38 عاما) من المراحل الأخيرة في مسيرتهما، يظهر جيل آخر من اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عاما وما زالوا يحافظون على قيمتهم السوقية العالية.

قائمة أغلى التشكيلات فوق الثلاثين تضم أسماء بارزة ونجوما واصلوا تقديم مستويات استثنائية، مما جعلهم يحافظون على مكانتهم في سوق الانتقالات.

القيمة السوقية الحالية لـ رونالدو وميسي

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية الحالية لرونالدو، قائد النصر السعودي، تبلغ 12 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن، أقل بـ6 ملايين من ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

هذه القيم تجعل رونالدو وميسي خارج التشكيل الأغلى للاعبين الذين تخطت أعمارهم 30 عاما، وفقا للموقع ذاته، وهو ما نلقي الضوء عليه في السطور التالية.

تشكيل أغلى اللاعبين فوق الـ30 عاما

في حراسة المرمى يظهر الفرنسي مايك ماينان لاعب ميلان الإيطالي صاحب الـ30 عاما، بقيمة تبلغ 25 مليون يورو.

وفي خط الدفاع يأتي البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ31 عاما، بقيمة 35 مليون يورو، والسويسري مانويل أكانجي لاعب إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الـ30 عاما (28 مليون يورو)، والإسباني ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ من العمر 30 عاما (25 مليون يورو)، والاسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير ليفربول الإنجليزي (31 عاما - 18 مليون يورو).

وفي خط الوسط يظهر البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الـ31 عاما، بقيمة 50 مليون يورو، والألماني جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الألماني (30 عاما - 45 مليون يورو)، والتركي هاكان تشالهان أوغلو نجم إنتر ميلان (31 عاما - 30 مليون يورو).

وفي الهجوم يتواجد الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب الـ32 عاما بقيمة 75 مليون يورو، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول (33 عاما - 50 مليون يورو)، والإنجليزي جاك جريليش لاعب إيفرتون الإنجليزي (30 عاما - 28 مليون يورو).

