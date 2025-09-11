آلان شيرر يتغنى بقدرات وعقلية محمد صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج

أكد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر، نجم فريق نيوكاسل يونايتد السابق، إعجابه الكبير بقدرات النجم المصري محمد صلاح، مشيدا بحماسه الكبير وعقليته المميزة داخل الملعب، واصفا إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

آلان شيرر يشيد بعقلية محمد صلاح

وقال شيرر في تصريحات نقلتها شبكة (AnfieldIndex) البريطانية: “محمد صلاح يتمتع بعقلية لا تعرف الكلل، فهو يشارك في كل التحركات ويضغط على المنافس باستمرار”.

وأضاف أسطورة إنجلترا أن صلاح لا يتردد في التسديد عندما يرى الفرصة، حتى لو كان من الأفضل أحيانا التمرير، ولا يخاف من إضاعة الفرص، أحب هذه العقلية القتالية.

ليفربول يستعد لمواجهة بيرنلي

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام يوم الأحد، 14 سبتمبر، على ملعب "تيرف مور"، ويدخل الفريق المباراة وهو يسعى للحفاظ على مستواه القوي منذ انطلاق الموسم وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويعول المدير الفني أرني سلوت على الروح القتالية والخبرة الكبيرة لدى لاعبيه، بقيادة محمد صلاح للظهور بشكل جيد أمام بيرنلي الطامح لتقديم أداء مميز على أرضه.

بدأ ليفربول موسم 2025-2026 بشكل قوي، محققًا الفوز في أول ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، فقد فاز الفريق على بورنموث (2-4) في المباراة الافتتاحية، قبل أن يحقق انتصارًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-3)، ثم تغلب على أرسنال بهدف نظيف.

وجاءت هذه البداية الجيدة بعد خسارة ليفربول للدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2، وخسر الفريق في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

