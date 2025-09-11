يويفا يعلن رسميا ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل

دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الملعب الذي سيستضيف لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل 2026-2027.

وأكد يويفا عبر موقعه الرسمي اختيار ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 5 يونيو 2027.

ويقع ملعب واندا ميتروبوليتانو في حي روساس بالعاصمة الإسبانية، وسيكون هذا ثاني نهائي لدوري أبطال أوروبا يستضيفه هذا الملعب بعد نهائي عام 2019.

وسيكون هذا النهائي هو السادس الذي سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

مبابي: ريال مدريد المرشح الأقرب للقب دوري أبطال أوروبا

فيما تحدث كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن انطباعاته الأولى بشأن العمل مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وقال مبابي، في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد ترك تشابي في نفسي انطباعا كبيرا.. يبدو شخصا متحمسا لتحقيق النجاح.. يعرف النادي جيدا، لأنه لعب في ريال مدريد.. حاليا نحاول فقط تطبيق ما يقوله لنا، نحاول فهم خطته التكتيكية.. ثم سنرى ما سيحدث".

وأردف النجم الفرنسي: "أعتقد أننا تعلمنا الكثير من الموسم الماضي، لكن حان الوقت لإظهار ما تعلمناه.. بالطبع سيستغرق ذلك بعض الوقت.. هذا الموسم مهم جدا للنادي، كما أننا نقترب من كأس العالم.. لذا فهو مهم لجميع اللاعبين الذين يتطلعون للمشاركة في البطولة، وأنا منهم".

وواصل حديثه قائلا: "دائما أقول إن ريال مدريد هو المرشح الأقرب للقب دوري أبطال أوروبا، لكن هناك العديد من الفرق القوية في أوروبا.. رأينا العام الماضي أن البطولة كانت رائعة بالنظام الجديد، وهذا الموسم سيكون أفضل.. سيكون من المثير معرفة من سينتصر في النهاية".

واختتم حديثه بالكشف عن اهتمام كبار البوندسليجا بضمه في وقت سابق: "تواصلت معي العديد من الأندية.. بايرن ميونخ حاول التعاقد معي عندما كنت أصغر، قبل أن أغادر موناكو.. وكذلك بوروسيا دورتموند، وأيضا لايبزيج.. هذه هي الأندية الثلاثة التي أتذكرها، وربما كانت هناك أندية أخرى لكن لا أستطيع تذكرها.. الجميع يسأل الآن، لكن الوقت أصبح متأخرا بعض الشيء".

