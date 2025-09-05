إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه إلى القاهرة بمنطقة سنديون، بإصابات متفرقة.

إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي

وتلقى اللواء محمد البطوطي مدير إدارة المرور بـ القليوبية، إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع آثار التصادم وتيسير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في حالة من الكثافة المرورية وتعطل جزئي بالطريق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.إصابات متفرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.