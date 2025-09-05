الجمعة 05 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه إلى القاهرة بمنطقة سنديون، بإصابات متفرقة.

"الإصلاح الزراعي" تنتهي من تطهير أكثر من 4900 مسقى

لطلاب الدبلوم الزراعي 5 سنوات، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

إصابة 5 اشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي

وتلقى  اللواء محمد البطوطي مدير إدارة المرور بـ القليوبية، إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع آثار التصادم وتيسير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في حالة من الكثافة المرورية وتعطل جزئي بالطريق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.إصابات متفرقة.

