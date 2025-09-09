قطر: الاحتلال استخدم أسلحة لم تكتشفها راداراتنا وأمريكا أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من حدوثه

صرح رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة يؤكد أن هناك لاعبًا مارقًا في المنطقة يقودها نحو الفوضى، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يدفع المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".

رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة غادر

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، على أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بكونه هجومًا غادرًا، في إشارة إلى استهداف الوفد القيادي لحركة حماس أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة.

إخطار أمريكي متأخر

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بالهجوم بعد عشر دقائق من وقوعه، وهو ما يعكس خطورة الوضع وحجم المفاجأة التي مثلها هذا الاعتداء على الأراضي القطرية.

أسلحة غير مرصودة

وكشف عن أن إسرائيل استخدمت خلال العملية أسلحة متطورة لم تتمكن الرادارات القطرية من اكتشافها، في مؤشر على نوعية التسليح المستخدم، وما يحمله من تحديات أمنية وعسكرية لدولة قطر والمنطقة.

