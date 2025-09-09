رئيس وزراء قطر: شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إسرائيل

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تعرضت اليوم لـ"هجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة"، مشددًا على أن قطر لن تتهاون مطلقًا إزاء أي مساس بسيادتها.

رئيس وزراء قطر يؤكد احتفاظ الدوحة بحق الرد

وأوضح آل ثاني أن قطر تحتفظ بحق الرد على هذا الاعتداء السافر بكافة الوسائل التي يقرها القانون الدولي، مؤكدًا أن حماية سيادة الدولة وأمنها الوطني "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

فريق قانوني للتحرك الدولي ضد إسرائيل

وكشف وزير الخارجية، أن قطر شكلت فريقًا قانونيًا متخصصًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إسرائيل، بهدف محاسبتها دوليًا على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وفي تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط، تساءل آل ثاني: "هل يعني نتنياهو أنه سيعيد تشكيل الخليج أيضًا؟"، معتبرًا ذلك دليلًا على خطورة العقلية التوسعية التي تتبناها حكومة الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.