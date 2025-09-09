الأربعاء 10 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس وزراء قطر: شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إسرائيل

رئيس وزراء قطر، فيتو
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تعرضت اليوم لـ"هجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة"، مشددًا على أن قطر لن تتهاون مطلقًا إزاء أي مساس بسيادتها.

رئيس وزراء قطر يؤكد احتفاظ الدوحة بحق الرد

وأوضح آل ثاني أن قطر تحتفظ بحق الرد على هذا الاعتداء السافر بكافة الوسائل التي يقرها القانون الدولي، مؤكدًا أن حماية سيادة الدولة وأمنها الوطني "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

فريق قانوني للتحرك الدولي ضد إسرائيل

وكشف وزير الخارجية، أن قطر شكلت فريقًا قانونيًا متخصصًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إسرائيل، بهدف محاسبتها دوليًا على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وفي تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط، تساءل آل ثاني: "هل يعني نتنياهو أنه سيعيد تشكيل الخليج أيضًا؟"، معتبرًا ذلك دليلًا على خطورة العقلية التوسعية التي تتبناها حكومة الاحتلال.

رئيس الإمارات يتصل بأمير قطر ويعرب عن تضامنه

وزير الخارجية الأسبق: العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد جديد ومبتكر

 

