قطر في رسالة إلى مجلس الأمن: لن نتسامح مع السلوك الإسرائيلي المتهور

وجهت قطر رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً إجراميًا جبانًا، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

رفض التسامح مع إسرائيل

وأوضحت الرسالة، أن قطر لن تتسامح مع السلوك الإسرائيلي المتهور الذي يفاقم الاضطراب المستمر في المنطقة، مؤكدة أن حماية سيادة الدول حق مكفول بالقانون الدولي، وأن ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

تحقيقات جارية في قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وأشارت قطر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على أعلى مستوى للوقوف على كافة ملابسات الهجوم الذي استهدف موقع الاجتماع مع قادة حماس، متعهدة بالكشف عن المزيد من التفاصيل فور توفرها، مع تحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات.

ترامب يعلن تضامنه مع قطر

وأعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن تضامن بلاده مع قطر، مؤكدًا إدانته للاعتداء على سيادتها.





إدانة ترامب للاعتداء الإسرائيلي



وأشار البيان إلى أن ترامب، أدان بشكل صريح الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة دولة صديقة وحليفة.



من جانبه، أكد أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

