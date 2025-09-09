ترامب لـ أمير قطر: نعلن عن تضامننا مع الدوحة وندين الاعتداء على سيادتها

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن تضامن بلاده مع قطر، مؤكدًا إدانته للاعتداء على سيادتها.

إدانة الاعتداء الإسرائيلي

وأشار البيان إلى أن الرئيس ترامب أدان بشكل صريح الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لسيادة دولة صديقة وحليفة.

موقف قطر

من جانبه، أكد أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ملف الوساطة بشأن غزة

وكشف الديوان الأميري أن الرئيس ترامب طلب من أمير قطر مواصلة الجهود القطرية في الوساطة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، بينما شدد الأمير على التزام بلاده بالسلام العادل، مع تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد.

