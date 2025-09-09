إيران: العدوان الإسرائيلي على قطر استهداف لدولة ذات سيادة يجب أن يواجه بموقف دولي حازم

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن استهداف دولة ذات سيادة يمثل "اعتداءً صارخًا" يجب أن يواجه بموقف دولي حازم.

دعوة إيرانية للمجتمع الدولي

وشدد الوزير الإيراني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن طهران تدعو المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد دول المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي ملف آخر، أعلن وزير الخارجية عن التوصل إلى تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "الواقع الجديد على الأرض في طهران"، موضحًا أن الاتفاق يشمل خطوات لتعزيز التعاون الفني والرقابي.

موقف إيران من برنامجها النووي

أكد الوزير أن إيران لن تقوض سياستها أو حقوقها النووية مرة أخرى، مشددًا على أن طهران متمسكة بحقها في تطوير برنامجها النووي السلمي، بالتوازي مع التزاماتها الدولية.

