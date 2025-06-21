السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية القطري يبحث مع عراقجي العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير خارجية قطر،فيتو
وزير خارجية قطر،فيتو

أعلنت الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن محمد عبدالرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية التقى وزير الخارجية الإيراني وبحثا العدوان الإسرائيلي على إيران.

كما أشارت الي تجديد إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي باعتباره خرقا للقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد عبر الدبلوماسية، مؤكدا أن قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للحوار بين كافة الأطراف.

وفي سياق آخر، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحو دولة الاحتلال منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.

 

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

 في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

 

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

وتوعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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إسرائيل الخارجية القطرية العدوان الإسرائيلي على إيران إيران جيش الاحتلال عباس عراقجي وزارة الصحة الإيرانية

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