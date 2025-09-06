السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء أعمال رصف شارع السلام بالعمرانية الغربية بالجيزة (صور)

رصف شارع السلام،
رصف شارع السلام، فيتو
ads

بدأت أعمال وضع الطبقة النهائية من الأسفلت بشارع السلام المتفرع من ترعة الزمر بمنطقة العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي شدد على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الرصف والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق المحافظة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من حدة الزحام المروري.

وأكدت مصادر مسؤولة أن أعمال الرصف الحالية تأتي بعد الانتهاء من كافة المراحل التمهيدية اللازمة، من تسوية الأرض ومد شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن استقرار الطريق ويمنع الحاجة إلى تكسير جديد عقب الانتهاء من الرصف.

ويمثل شارع السلام أحد المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من المناطق السكنية والخدمية بالعمرانية الغربية، ومن المتوقع أن يساهم اكتمال هذه الأعمال في تسهيل حركة المواطنين اليومية ورفع المعاناة عن مستخدمي الطريق، بعد سنوات من التدهور وصعوبة السير.

وأعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم ببدء وضع طبقة الأسفلت النهائية، مؤكدين أن هذا التطوير طال انتظاره، وسيحدث نقلة نوعية في المنطقة على مستوى الخدمات والحياة اليومية، كما سيعزز من القيمة العمرانية والاقتصادية للشوارع المحيطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شارع السلام شبكة الطرق الداخلية عادل النجار محافظ الجيزة بمنطقة العمرانية الغربية الشوارع الرئيسية الرصف والتطوير

مواد متعلقة

البيئة تختتم البرنامج التوعوي الصيفي 2025 بالقاهرة والجيزة

نائب محافظ الجيزة تتابع عمليات تطوير حدائق 6 أكتوبر والنيل والعجوزة

وزارة البيئة تحتفل بالمولد النبوي بعروسة من خامات معاد تدويرها

حملة لإزالة مخالفات البناء في هضبة الأهرام تنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة (صور)

الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي في مصر

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية وتوعوية لحلايب وشلاتين

محافظ الجيزة يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة خديجة بأكتوبر

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالصف وأطفيح

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

ترامب يدرس مهاجمة الأراضي الفنزويلية ومادورو يعلن النفير ويبدأ في تسليح المواطنين

وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads