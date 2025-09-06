بدء أعمال رصف شارع السلام بالعمرانية الغربية بالجيزة (صور)

بدأت أعمال وضع الطبقة النهائية من الأسفلت بشارع السلام المتفرع من ترعة الزمر بمنطقة العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي شدد على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الرصف والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق المحافظة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من حدة الزحام المروري.

وأكدت مصادر مسؤولة أن أعمال الرصف الحالية تأتي بعد الانتهاء من كافة المراحل التمهيدية اللازمة، من تسوية الأرض ومد شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن استقرار الطريق ويمنع الحاجة إلى تكسير جديد عقب الانتهاء من الرصف.

ويمثل شارع السلام أحد المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من المناطق السكنية والخدمية بالعمرانية الغربية، ومن المتوقع أن يساهم اكتمال هذه الأعمال في تسهيل حركة المواطنين اليومية ورفع المعاناة عن مستخدمي الطريق، بعد سنوات من التدهور وصعوبة السير.

وأعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم ببدء وضع طبقة الأسفلت النهائية، مؤكدين أن هذا التطوير طال انتظاره، وسيحدث نقلة نوعية في المنطقة على مستوى الخدمات والحياة اليومية، كما سيعزز من القيمة العمرانية والاقتصادية للشوارع المحيطة.

