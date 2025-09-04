الخميس 04 سبتمبر 2025
نائب محافظ الجيزة تتابع عمليات تطوير حدائق 6 أكتوبر والنيل والعجوزة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال المتابعة
قامت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، بجولة ميدانية موسعة شملت حديقة 6 أكتوبر بحي العجوزة، وحديقة النيل، ومشتل أسوان، للوقوف على سبل التطوير وتعظيم الاستفادة من هذه المساحات، بما يخدم المواطنين ويحافظ على الطابع البيئي والجمالي للمحافظة.

مشروع تطوير حديقة النيل بالعجوزة

وخلال جولتها، تابعت نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بحديقة 6 أكتوبر والتي تنفذها شركة كلاستر للاستشارات، كما تفقدت مشروع تطوير حديقة النيل بالعجوزة، بحضور اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة، وممثل إحدى المؤسسات المتخصصة، وتمت مناقشة مقترحات الاستغلال الأمثل للحديقة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المساحات الخضراء وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

وشملت الجولة زيارة مشتل أسوان بالعجوزة لدراسة آليات تطويره وتعزيز دوره في توفير نباتات الزينة والزهور والمنتجات الخضراء، مع بحث مقترحات تسويق منتجات المشاتل التابعة للمحافظة بما يدعم مواردها الذاتية.

وأكدت نائب المحافظ خلال الجولة، أن تطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء بالجيزة يأتي في إطار رؤية متكاملة تراعي البعد البيئي وتدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أن هذه المشروعات ستوفر متنفسًا حضاريًا للعائلات والأطفال، مع الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضحت أن الجيزة، بتوجيهات المحافظ، تسعى إلى التوسع في إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، وتبني آليات مبتكرة لتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب دعم استراتيجيات النظافة والتجميل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة دون المساس بالمساحات المزروعة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

