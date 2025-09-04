الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزارة البيئة تحتفل بالمولد النبوي بعروسة من خامات معاد تدويرها

عروسة المولد
عروسة المولد

قامت وزارة البيئة بتنفيذ مبادرة مبتكرة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث صنعت عروسة المولد باستخدام خامات معاد تدويرها.

وقد جاءت العروسة في شكل جمالي مميز يعكس روح المناسبة، حيث تم تصميمها من خامات بسيطة مثل الأطباق الورقية ومواد تغليف معاد استخدامها، لتؤكد الوزارة من خلالها على إمكانية تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة جمالية وثقافية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، ونشر ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال والشباب، من خلال ربط المناسبات الدينية والاجتماعية بقضايا البيئة.

 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاحتفال بالمولد النبوي عروسة المولد بالمولد النبوي الشريف صديقة للبيئة مولد النبوى الشريف قضايا البيئة مولد النبوي

