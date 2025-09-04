وزارة البيئة تحتفل بالمولد النبوي بعروسة من خامات معاد تدويرها

قامت وزارة البيئة بتنفيذ مبادرة مبتكرة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث صنعت عروسة المولد باستخدام خامات معاد تدويرها.

وقد جاءت العروسة في شكل جمالي مميز يعكس روح المناسبة، حيث تم تصميمها من خامات بسيطة مثل الأطباق الورقية ومواد تغليف معاد استخدامها، لتؤكد الوزارة من خلالها على إمكانية تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة جمالية وثقافية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، ونشر ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال والشباب، من خلال ربط المناسبات الدينية والاجتماعية بقضايا البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.