أخبار الفن اليوم:" نجل سامي مغاوري يدخل العناية المركزة، صلاح الشرنوبي يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب، ومفاجأة جديدة من شيرين لجمهورها

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة وجاءت أبرزها كـ الأتي

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، لأول مرة عن السبب وراء عدم تعاونه مع النجم عمرو دياب، مشيرًا إلى أنه كان قد قدم له أغنية بعنوان "أنا إيه سهرني"، إلا أنها انتهت في النهاية مع الفنانة سميرة سعيد.

وقال "الشرنوبي" خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج "كلام الناس": "عمرو دياب بالفعل سجل الأغنية وأعجب بها، والتقينا أكثر من مرة، لكن لم يحدث نصيب. ومن بين الأغاني التي عرضتها عليه كانت 'أنا إيه سهرني'، وبعدها تواصلت مع سميرة سعيد ونفذتها بالفعل".

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب ، مفاجأة لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر فيس بوك، بعد آخر ألبوماتها الغنائية.

وقالت “شيرين”: “جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا”.

فاجأت النجمة إلهام شاهين جمهورها، بنشرها مجموعة صور أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، برفقة كل من ليلي علوي وإيناس الدغيدي وأنغام، بعد تعافيها من أزمتها الصحية

ويعد هذا الظهور الثاني لأنغام بعد تعافيها، بعدما ظهرت الأسبوع الماضي في حفل كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة.

قالت مريم عامر منيب، إن والدها الراحل كان طبعه هادي في المنزل ولكن في نفس الوقت عصبي عند اللزوم ولكن في العموم هو هادي، مضيفة أن باقي أشقائها البنات زينة ونور يحملون طابع والدهم ولكن عند وفاته، تخيلت “زينة” أنها رجل البيت بعد وفاة والدهم.

بينما ردت شقيقتها “زينة" عليها في لقاء تلفزيوني لهم أنها تعتبر مريم في مثابة والدتهم، موضحة: "ساعات بتلغبط وبقولها ماما لما تقولي هترجعي البيت الساعة كام، متابعة: “حلم حياتي إني اتجوز واحد شبه شخصية بابا بالظبط بس عارفة أن مستحيل ألاقي حد زيه، سيرته دايما حلوة، مظنش إني في حياتي سمعت حاجة وحشة عليه”.

أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات ودخل غرفة العناية المركزة.

ونشر “كريم” صورة له من داخل غرفة العناية المركزة وعلق قائلا: “دعواتكم بالشفاء يا حبايب ياغاليين، أنا تاني ليلة ليا في العناية المركزة، اللهم اشفني وعافني آمين”.

دخل الموسيقار صلاح الشرنوبي في نوبة بكاء خلال حديثه عن قصة وفاة نجله الأكبر “محمد” المؤثرة، وقال:"هو كان كله نشاط وحيوية، والأهم أنه كان ابني الأكبر وكان سند ليا، وكان هو المستشار الأول بالنسبالي في كل صغيرة وكبيرة، دماغه كانت حلوة وزكي جدا ومهندس.

وتابع خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" وعن سبب وفاة نجله محمد قال:" أصيب محمد -رحمه الله- بشكل مفاجئ بارتفاع شديد في الحرارة ورعشة، وكان قد عاد مؤخرًا من أداء العمرة قبل شهر رمضان مباشرة، بعد أن حضر معي مناسبتين، ثم سافر مجددًا إلى العمرة مع والدته وإخوته.

تخوض الفنانة اللبنانية غنوة محمود أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم شلة ثانوي، الذي يضم نخبة من النجوم الكبار، وفي مقدمتهم بيومي فؤاد، سيد رجب، وفتحي عبد الوهاب.

وانتهت غنوة من تصوير الفيلم، على أن يتم طرحه قريبًا في دور العرض.

حيث تجسد غنوة خلال الأحداث دور البطولة النسائية الرئيسية في مواجهة ثلاثة من أبرز أبطال العمل من الرجال، ليكون العمل محطة فارقة في مسيرتها.

تألق النجم محمد فؤاد ، في حفل غنائي مميز بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

قدم “فؤاد” خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور، كما قدم أيضا باقة من كلاسيكياته الشهيرة: منها “طمني عليك، كمنانا، الحب الحقيقي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.