الجمعة 05 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

نجل الفنان سامي مغاوري يدخل العناية المركزة

أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات ودخل غرفة العناية المركزة.

ونشر “كريم” صورة له من داخل غرفة العناية المركزة وعلق قائلا: “دعواتكم بالشفاء يا حبايب ياغاليين، أنا تاني ليلة ليا في العناية المركزة، اللهم اشفني وعافني آمين”.

كان قد خضع الفنان كريم سامي مغاوري، منذ أشهر قليلة لعملية جراحية دقيقة في المعدة، استغرقت مايقرب من 5 ساعات، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة على خير.

وكتب كريم سامي مغاوري، منشورا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قال فيه: “أخواتي وأصحابي الغاليين إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله”.

أعمال كريم مغاوري

يشار إلى أن كريم شارك في العديد من الأعمال الفنية التي نالت على إعجاب محبيه، ومن أشهر أدوار  شخصيته في مسلسل راجل وست ستات، وفيلم ليه خلتني أحبك، ومسلسل جوز ماما، وفيلم على جنب يا أسطى، وغيرهم من الأعمال.

