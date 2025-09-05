الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل بنكهة التسعينيات، محمد فؤاد يتألق بأغانيه الكلاسيكية في الساحل الشمالي

محمد فؤاد، فيتو
محمد فؤاد، فيتو

تألق النجم محمد فؤاد ، في حفل غنائي مميز بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. 

حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي 

قدم “فؤاد” خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور، كما قدم أيضا باقة من كلاسيكياته الشهيرة: منها “طمني عليك، كمنانا، الحب الحقيقي”.

يذكر أن المطرب محمد فؤاد شارك قبل وقت سابق مع ديانا حداد وإيهاب توفيق، حفل ليلة التسعينيات الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت المملكة العربية سابقًا حفلًا كبيرًا لنجوم التسعينيات وجمع الحفل كلًّا من: مدحت صالح، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، AGUA، Haddaway، مصطفى قمر، هشام عباس، Jenny from ace of base، ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعرب في ذلك الوقت، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفل كاسيت 90 بمدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، ومنهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي وسيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي لنجم محمد فؤاد محمد فؤاد

الأكثر قراءة

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

غينيا تفوز على الصومال بثلاثية في تصفيات كأس العالم

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

إيران: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد وسط تصاعد التوترات الإقليمية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

يوسف ساليتش يعود للصورة في الأهلي بقوة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads