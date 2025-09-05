حفل بنكهة التسعينيات، محمد فؤاد يتألق بأغانيه الكلاسيكية في الساحل الشمالي

تألق النجم محمد فؤاد ، في حفل غنائي مميز بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي

قدم “فؤاد” خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور، كما قدم أيضا باقة من كلاسيكياته الشهيرة: منها “طمني عليك، كمنانا، الحب الحقيقي”.

يذكر أن المطرب محمد فؤاد شارك قبل وقت سابق مع ديانا حداد وإيهاب توفيق، حفل ليلة التسعينيات الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت المملكة العربية سابقًا حفلًا كبيرًا لنجوم التسعينيات وجمع الحفل كلًّا من: مدحت صالح، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، AGUA، Haddaway، مصطفى قمر، هشام عباس، Jenny from ace of base، ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعرب في ذلك الوقت، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفل كاسيت 90 بمدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، ومنهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي وسيم.

