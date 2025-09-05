الجمعة 05 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب ، مفاجأة لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر فيس بوك، بعد آخر ألبوماتها الغنائية. 

 

شيرين عبد الوهاب تعلن عن عمل جديد

وقالت “شيرين”: “جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا”.

 

استبعاد المستشار ياسر قنطوش عن أعمالها القانونية

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب تراجعت عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن استبعاد المستشار ياسر قنطوش عن أعمالها القانونية، عقب مطالبة الأخير بتدخل نقابة الموسيقيين ووزارتي الصحة والثقافة بحمايتها من طليقها حسام حبيب.

وقالت شيرين في بيان جديد لها: اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش مجرد سوء تفاهم بيحصل بين الأخوات..  ياسر أخ وصديق، ومن أكتر الناس الحريصة على مصلحتي واستعادة حقوقي بأمانة وضمير، وبالتالي لا يمكن ألغي توكيلي.

وأكدت أن ما حدث مجرد اختلاف في وجهات النظر أحيانًا يتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلًا، أحب أوضح إن الأستاذ ياسر كان ومازال المحامي الخاص بيا، وماعنديش محامي غيره.

فيما رفض قنطوش الحديث أو رد علي بيان شيرين الأخير حتى الآن. 

و مؤخرا… أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المحامي ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا. 

بيان شيرين عبد الوهاب 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب في بيان لها أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب “سواء كانت جميلة أو صعبة” منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها. 

كما شددت شيرين خلال بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وأعربت شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها، وأكدت أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية. 

شيرين عبد الوهاب تعلن عن عمل جديد

