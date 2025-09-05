الموسيقار صلاح الشرنوبي ينهار باكيا على الهواء خلال حديثه عن رحيل نجله (فيديو)

دخل الموسيقار صلاح الشرنوبي في نوبة بكاء خلال حديثه عن قصة وفاة نجله الأكبر “محمد” المؤثرة، وقال:"هو كان كله نشاط وحيوية، والأهم أنه كان ابني الأكبر وكان سند ليا، وكان هو المستشار الأول بالنسبالي في كل صغيرة وكبيرة، دماغه كانت حلوة وزكي جدا ومهندس.

الموسيقار صلاح الشرنوبي يبكي علي الهواء بسبب وفاة نجله



وتابع خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" وعن سبب وفاة نجله محمد قال:" أصيب محمد -رحمه الله- بشكل مفاجئ بارتفاع شديد في الحرارة ورعشة، وكان قد عاد مؤخرًا من أداء العمرة قبل شهر رمضان مباشرة، بعد أن حضر معي مناسبتين، ثم سافر مجددًا إلى العمرة مع والدته وإخوته.

وفي شهر أبريل بدأت الأعراض تظهر بشكل متكرر، ورغم أنه لم يكن يحب زيارة الأطباء، اضطر إلى مراجعة عدة تخصصات برفقة والدته وإخوته.

خضع محمد لعلاجات مختلفة بينها المضادات الحيوية، لكن حالته لم تتحسن، وأجمع الأطباء على أن جهازه المناعي ضعيف وأنه مصاب بفيروس غير محدد.

وبعد محاولات عديدة لإنقاذه، نصح الأطباء بنقله إلى مستشفى الحميات، لكن الفيروس كان قد تمكن من جسده لتكون النهاية بحكمة الله وقضائه، “قدر الله وما شاء فعل"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.