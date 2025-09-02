شيرين عبد الوهاب تتراجع عن تصريحاتها الأخيرة وتؤكد: قنطوش أخ وصديق

تراجعت المطربة شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن استبعاد المستشار ياسر قنطوش عن أعمالها القانونية، عقب مطالبة الأخير بتدخل نقابة الموسيقيين ووزارتي الصحة والثقافة بحمايتها من طليقها حسام حبيب.

شيرين وياسر قنطوش

وقالت شيرين في بيان جديد لها: اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش مجرد سوء تفاهم بيحصل بين الأخوات.. ياسر أخ وصديق، ومن أكتر الناس الحريصة على مصلحتي واستعادة حقوقي بأمانة وضمير، وبالتالي لا يمكن ألغي توكيلي.

وأكدت أن ما حدث مجرد اختلاف في وجهات النظر أحيانًا يتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلًا، أحب أوضح إن الأستاذ ياسر كان ومازال المحامي الخاص بيا، وماعنديش محامي غيره.

فيما رفض قنطوش الحديث أو رد علي بيان شيرين الأخير حتى الآن.

و مؤخرا… أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن المحامي ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

بيان شيرين عبد الوهاب

وأوضحت شيرين عبد الوهاب في بيان لها أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب “سواء كانت جميلة أو صعبة” منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

كما شددت شيرين خلال بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وأعربت شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها، وأكدت أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.

