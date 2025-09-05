تهرب نائبة رئيس الوزراء من دفع ضريبة على منزلها، سبب التعديل الحكومي الكبير فى بريطانيا

تشهد الحكومة البريطانية حالة من الارتباك نتج عنها نية رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراء تعديل واسع النطاق على حكومته، وتسبب فى ذلك اكتشاف السلطات تهرب نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، من دفع ضريبة عقارية على منزلها الجديد.

إجراء تعديل كبير فى الحكومة البريطانية

وفى التفاصيل، أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة، رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي.

وذكرت باول أن ستارمر أبلغها نيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلًا منها. وكتبت باول في بيان على منصة "إكس" "لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون في تغيير وتحسين لأوضاع حياتهم الصعبة".

بدوره، نشر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بيانًا على منصة "إكس" أعلن فيه أيضا مغادرة الحكومة.

من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" اليوم أن وزير الخارجية ديفيد لامي عُين نائبًا جديدًا لرئيس الوزراء خلفًا لراينر.

وزير خارجية بريطانيا سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء

فيما قالت بيبا كريرار محررة الشؤون السياسية في صحيفة "ذا جارديان" في منشور على موقع "إكس" إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستحل محل لامي في وزارة الخارجية.

وفي حال تأكيد ذلك، سيكون هذا القرار هو الأهم في التعديل الوزاري الذي يجريه ستارمر، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن لامي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.

ومن المتوقع أن تحل شابانا محمود، وزيرة العدل حاليًا، محل كوبر وزيرة للداخلية.

وجاء هذا التعديل الوزاري نتيجة استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بعد اعترافها بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.

