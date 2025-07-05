بريطانيا تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

قررت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك بعد قيام وزير الخارجية ديفيد لامي بزيارة دمشق، كأول زيارة لوزير الخارجية البريطاني منذ 14 عاما.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي زار دمشق لتأكيد دعم بريطانيا للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها.

كما أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات عاجلة للسوريين.

وقبل وقت سابق بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومبعوثة بريطانيا إلى سوريا، آنا سنو، في دمشق، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة.

كما تناول اللقاء دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، وفق ما نقلته وكالة "سانا" السورية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت بريطانيا، رفع عقوباتها عن 12 كيانا سوريا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك بهدف دعم شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وذكرت وزارة المالية البريطانية أن "وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات العامة وعددا من المؤسسات الإعلامية لم تعد خاضعة لتجميد الأصول".

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