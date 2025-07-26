تقارير: رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا للاعتراف بدولة فلسطين

نقلت صحيفة "آي نيوز" البريطانية عن مصادر بحزب العمال قوله: إن وزير خارجية بريطانيا يضغط على الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت صحيفة الجارديان إن رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا شديدة من وزراء حكومته للتحرك أسرع للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال بصحيفة ديلي ميرور:حرمان الأطفال والرضع من المساعدات في غزة أمر غير مبرر بتاتا.

رئيس الوزراء البريطاني: ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي



وأضاف كير ستارمر، أن الشعب البريطاني مستاء مما يحدث في قطاع غزة وصور الجوع واليأس في غزة مروعة للغاية.



وتابع: التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة ليس مبررا وما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي الآن.



واستطرد: سماح إسرائيل للدول بإسقاط المساعدات على غزة جوا متأخر جدا وسنبذل كل ما في وسعنا لإدخال المساعدات لغزة عبر الجو.

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