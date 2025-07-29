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خارج الحدود

ستارمر يعلن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سبتمبر المقبل

ستارمر، فيتو
ستارمر، فيتو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة سوف تعترف بـ دولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل

وقال ستارمر، فى كلمة له مساء اليوم، سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: اتخذنا إجراء الاعتراف بدولة فلسطينية لحماية حل الدولتين، ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا.

واستطرد كير ستارمر: علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا.

الغضب الشعبى يدفع بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن مسئولين حكوميين كبيرين، يوم الاثنين الماضى، أن بريطانيا تدرس بشكل أكثر نشاطًا الاعتراف بدولة فلسطينية، في تحول لافت تقوده مشاعر الغضب الشعبي من صور الأطفال الجائعين في غزة، إلى جانب ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر من داخل حزب العمال الذي ينتمي إليه.

تتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية بشأن موقفها الصامت من مجازر غزة، حيث وقّع أكثر من 250 عضوًا في البرلمان، من تسعة أحزاب مختلفة، من ضمنها حزب العمال، على رسالة موجهة إلى ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تحث على اعتراف رسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، والمخصص لدفع حل الدولتين.

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