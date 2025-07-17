الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

80 برلمانيا بريطانيا يطالبون الحكومة بعقوبات واسعة على الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان البريطاني،
البرلمان البريطاني، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن أكثر من 80 نائبا برلمانيا طالبوا الحكومة البريطانية بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.

فرض عقوبات بريطانية على إسرائيل 

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس: نريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون تأخير أو أي شروط

وأكد رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع ألمانيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتحرير المحتجزين المتبقين.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 بمدينة غزة.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

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غزة إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني

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