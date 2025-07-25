الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

آلاف المحتجين يتجمعون أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن رفضا للمجاعة في غزة

آلاف المحتجين يتجمعون
آلاف المحتجين يتجمعون أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن آلاف المحتجين تجمعوا أمام مقر الحكومة البريطانية  في لندن رفضا للمجاعة في قطاع غزة.

وذكر موقع "حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني" في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي، وهو الحصار المصمم خصيصا لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب والإبادة الجماعية".


وأضاف الموقع "لقد رأينا جميعا الصور المؤلمة لفلسطينيين بالغين وأطفال تحولوا إلى هياكل عظمية، وأشخاصا منهكين يحملون أوانيهم الفارغة في انتظار أي كمية صغيرة من المساعدات الغذائية المتاحة، وكثيرا ما يلقون حتفهم بطريقة قاسية، وقد قتل ما يقرب من ألف فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام".


وتابع: "لقد رأينا هذه الصور ورأينا جميع أعضاء الحكومة البريطانية أيضا يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل متذرعين بكل ذريعة ممكنة لمواصلة دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.. شريك في قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ والمنازل، وشريك في التجويع الجماعي لشعب بأكمله".

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لندن غزة الحكومة البريطانية إسرائيل

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