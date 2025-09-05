حملات تفتيش مفاجئة تكشف مخالفات وغياب موظفين ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام لدعم خطة المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر ضبط منظومة العمل ومعالجة أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز، ومراقبة المشروعات الجاري تنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي خلل أو تقصير.

تقرير التفتيش المالي والإداري ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، حول جهود الإدارة خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي في بحث الشكاوى الواردة ومتابعة سير العمل بالوحدات المحلية والمديريات، بجانب المشاركة في اللجان النوعية للإشراف على الملفات الحيوية.

وأوضح تقرير التفتيش المالي والإداري ببني سويف، أن الفترة شهدت تنفيذ 30 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت 6 للوحدات المحلية، و8 لقطاع الصحة، و6 للتموين، و2 للزراعة، و4 للتربية والتعليم، و2 للتضامن الاجتماعي، وزيارة للطب البيطري، وأخرى للإسكان، بجانب فحص عدد من الشكاوى، حيث تم رصد مخالفات وحالات غياب.

ووجه محافظ بني سويف، مسؤولي التفتيش بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفات، وتلافي أوجه القصور، مع الاستمرار في المرور الدوري ورفع تقرير شامل بما تم اتخاذه من خطوات.

