الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف يطرح منتجات بتاريخ إنتاج مستقبلي

ضبط مصنع باتيه بدون
ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف ضبط مصنع لإنتاج الباتيه يُدار بدون ترخيص، ضُبط بداخله 2000 قطعة مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقة لم تأتِ بعد، وذلك ضمن حملة مكبرة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية المختلفة ببندر بني سويف، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية.

 

محافظ بني سويف يوجه بحملات رقابية للقرى والعزب

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقرير دوري عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية.

 

ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف
ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف

 

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.

 

ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف
ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف

 

ضبط مصنع باتيه يطرح منتجات بتاريخ إنتاج لم يأت بعد

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الباتيه، لا تتوافر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث عُثر بداخله على نحو 2000 قطعة باتيه معدة للبيع بوزن إجمالي 100 كيلوجرام، مدون عليها تواريخ إنتاج مستقبلية لم تأتِ بعد. 

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إضافة إلى تحرير محضر آخر ضد المسؤولين عن المصنع لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

 

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق دمو ببني سويف

طالبة من ذوي الهمم تتهم أستاذًا بالتنمر، وجامعة بني سويف تنفي: إحالتها للجنة العليا إجراء تنظيمي 

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على المرضى في بني سويف

مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

تحرير 1800 محضر والتحفظ على سلع فاسدة ومجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

حبس 10 أشخاص في مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق دمو ببني سويف

طالبة من ذوي الهمم تتهم أستاذًا بالتنمر، وجامعة بني سويف تنفي: إحالتها للجنة العليا إجراء تنظيمي 

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على المرضى في بني سويف

مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

تحرير 1800 محضر والتحفظ على سلع فاسدة ومجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads