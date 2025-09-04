ضبط مصنع باتيه بدون ترخيص ببني سويف يطرح منتجات بتاريخ إنتاج مستقبلي

أعلنت محافظة بني سويف ضبط مصنع لإنتاج الباتيه يُدار بدون ترخيص، ضُبط بداخله 2000 قطعة مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقة لم تأتِ بعد، وذلك ضمن حملة مكبرة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية المختلفة ببندر بني سويف، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقرير دوري عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الباتيه، لا تتوافر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث عُثر بداخله على نحو 2000 قطعة باتيه معدة للبيع بوزن إجمالي 100 كيلوجرام، مدون عليها تواريخ إنتاج مستقبلية لم تأتِ بعد.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إضافة إلى تحرير محضر آخر ضد المسؤولين عن المصنع لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

