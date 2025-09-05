محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أشكال التعديات.

إزالة 329 حالة تعدٍ ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، خلال مناقشته تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال 5 أيام من انطلاق المرحلة الثانية بلغ 329 حالة إزالة، منها 171 حالة على أملاك الدولة و158 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، ووفق برنامج زمني محدد.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الموجة 27 تُنفذ على 3 مراحل متتالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025، حيث شملت المرحلة الأولى، التي جرت من 9 إلى 22 أغسطس، إزالة 849 حالة تعدٍ، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.