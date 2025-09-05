الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أشكال التعديات.

 إزالة 329 حالة تعدٍ ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، خلال مناقشته تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ما تم تنفيذه خلال 5 أيام من انطلاق المرحلة الثانية بلغ 329 حالة إزالة، منها 171 حالة على أملاك الدولة و158 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، ووفق برنامج زمني محدد.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الموجة 27 تُنفذ على 3 مراحل متتالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025، حيث شملت المرحلة الأولى، التي جرت من 9 إلى 22 أغسطس، إزالة 849 حالة تعدٍ، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

