الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق دمو ببني سويف

حادث سير ببني سويف،
حادث سير ببني سويف، فيتو

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق «دمو» بنطاق محافظة بني سويف بالقرب من مدخل قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر غرب المحافظة.

بلاغ حادث على طريق دمو ببنى سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى مكان البلاغ للمعاينة ومتابعة الموقف، بينما دفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث بنى سويف

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم: محمد أحمد توفيق، 31 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله 3 سم، وياسمين سعداوي حسن، 29 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعبير فكري عويس، 47 سنة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، وشقيقتها سحر فكري عويس، 54 سنة، مصابة بكدمات في الظهر، بالإضافة إلى الطفل وعد علي حسن، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وقدم الفريق الطبي بمستشفى بني سويف التخصصي، الإسعافات الأولية لجميع المصابين، حيث تقرر وضع بعض الحالات تحت الملاحظة لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، في حين استقرت حالة آخرين بعد تلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

طالبة من ذوي الهمم تتهم أستاذًا بالتنمر، وجامعة بني سويف تنفي: إحالتها للجنة العليا إجراء تنظيمي 

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على المرضى في بني سويف

مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

تحرير 1800 محضر والتحفظ على سلع فاسدة ومجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

حبس 10 أشخاص في مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف طريق دمو ببني سويف

مواد متعلقة

طالبة من ذوي الهمم تتهم أستاذًا بالتنمر، وجامعة بني سويف تنفي: إحالتها للجنة العليا إجراء تنظيمي 

طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على المرضى في بني سويف

مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

تحرير 1800 محضر والتحفظ على سلع فاسدة ومجهولة المصدر ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

هيكل عظمي.. طفل!

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads