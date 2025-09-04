إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق دمو ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق «دمو» بنطاق محافظة بني سويف بالقرب من مدخل قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر غرب المحافظة.

بلاغ حادث على طريق دمو ببنى سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى مكان البلاغ للمعاينة ومتابعة الموقف، بينما دفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث بنى سويف

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين، وهم: محمد أحمد توفيق، 31 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله 3 سم، وياسمين سعداوي حسن، 29 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعبير فكري عويس، 47 سنة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، وشقيقتها سحر فكري عويس، 54 سنة، مصابة بكدمات في الظهر، بالإضافة إلى الطفل وعد علي حسن، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وقدم الفريق الطبي بمستشفى بني سويف التخصصي، الإسعافات الأولية لجميع المصابين، حيث تقرر وضع بعض الحالات تحت الملاحظة لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، في حين استقرت حالة آخرين بعد تلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

