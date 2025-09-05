الجمعة 05 سبتمبر 2025
الإنقاذ النهري يواصل البحث عن مفقودين في حادث غرق سيارة بالشرقية

جانب من حادث انقلاب
جانب من حادث انقلاب سيارة ملاكي،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا بعدما سقطت سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

مصرع وفقد 5 شباب في عمر الزهور 

الحادث أسفر عن مصرع وفقد 5 شباب في عمر الزهور، فيما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين وجارٍ تكثيف عمليات البحث عن باقي الضحايا المفقودين.

اهحد ضحايا الحادث،فيتو
اهحد ضحايا الحادث،فيتو

جاءت أسماء الضحايا حتى الآن: عبد الرحمن.م.ج، عبد الرحمن.م.ال، عمر.م.خ، طارق.م.ط، يونس.م.ال.

 

مستشفى بلبيس المركزي: جرى استقبال جثامين في المشرحة

أكدت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي، أنه جرى إيداع جثتين تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنهما عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

احد ضحايا الحادث،فيتو
احد ضحايا الحادث،فيتو
احد ضحايا الحادث،فيتو
احد ضحايا الحادث،فيتو

خيمت أجواء من الصدمة والأسى على مدينة بلبيس 

الحادث المروع أثار حالة من الحزن العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما خيمت أجواء من الصدمة والأسى على مدينة بلبيس التي ودعت أبناءها في مشهد مؤلم.

