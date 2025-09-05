الإنقاذ النهري يواصل البحث عن مفقودين في حادث غرق سيارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا بعدما سقطت سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس، أثناء عودتهم من حفل زفاف.

مصرع وفقد 5 شباب في عمر الزهور

الحادث أسفر عن مصرع وفقد 5 شباب في عمر الزهور، فيما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين وجارٍ تكثيف عمليات البحث عن باقي الضحايا المفقودين.

اهحد ضحايا الحادث،فيتو

جاءت أسماء الضحايا حتى الآن: عبد الرحمن.م.ج، عبد الرحمن.م.ال، عمر.م.خ، طارق.م.ط، يونس.م.ال.

مستشفى بلبيس المركزي: جرى استقبال جثامين في المشرحة

أكدت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي، أنه جرى إيداع جثتين تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنهما عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

احد ضحايا الحادث،فيتو

احد ضحايا الحادث،فيتو

خيمت أجواء من الصدمة والأسى على مدينة بلبيس

الحادث المروع أثار حالة من الحزن العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما خيمت أجواء من الصدمة والأسى على مدينة بلبيس التي ودعت أبناءها في مشهد مؤلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.