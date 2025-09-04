الخميس 04 سبتمبر 2025
الزمالك يواجه النجوم وديا الأحد استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق النجوم يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة المصري في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

مجموعة مصر، غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون 1/1 بتصفيات كأس العالم 2026

الزمالك يفوز على بيراميدز في دوري السيدات

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

