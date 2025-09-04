الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يفوز على بيراميدز في دوري السيدات

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على بيراميدز، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

من سجل هدف الزمالك في مرمى بيراميدز

سجل هدف الزمالك، كونستانس أشيا.

قدم لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص على مرمى بيراميدز ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبات الزمالك الهجوم، وهددوا مرمى بيراميدز في العديد من الفرص المحققة، حتى استطاعت كونستانس أشيا تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

الجهاز الفني لنادي الزمالك

يقود الجهاز الفني للفريق كل من، علي السعيد مديرًا فنيًا، ومحمود خميس مدربًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، ومحمد حسن مخططًا للأحمال، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، ومهند مجدي محللًا للأداء، ودكتور نيرة أحمد طبيبة، ودكتور نشوي مسعد أخصائيًا للتأهيل، وعبد الرحمن محمد مسئولًا للمهمات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك سيدات الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

مطالبات في الزمالك برحيل فيريرا وجون إدوارد يتمسك باستمراره

فيريرا يستقر على بديل الونش في مباريات الزمالك

بعد الطرد أمام وادي دجلة، 3 مباريات مهمة يغيب عنها الونش مع الزمالك

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

بدر حامد: فوز شباب الزمالك 2005 برباعية على سيراميكا دافع قوي لحصد البطولة

أول تعليق من مدرب زمالك 2005 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

زمالك 2005 يفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية ببطولة الفريق الثاني

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads