الزمالك يفوز على بيراميدز في دوري السيدات

فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على بيراميدز، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

من سجل هدف الزمالك في مرمى بيراميدز

سجل هدف الزمالك، كونستانس أشيا.

قدم لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص على مرمى بيراميدز ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبات الزمالك الهجوم، وهددوا مرمى بيراميدز في العديد من الفرص المحققة، حتى استطاعت كونستانس أشيا تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

الجهاز الفني لنادي الزمالك

يقود الجهاز الفني للفريق كل من، علي السعيد مديرًا فنيًا، ومحمود خميس مدربًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، ومحمد حسن مخططًا للأحمال، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، ومهند مجدي محللًا للأداء، ودكتور نيرة أحمد طبيبة، ودكتور نشوي مسعد أخصائيًا للتأهيل، وعبد الرحمن محمد مسئولًا للمهمات

