رياضة

مطالبات في الزمالك برحيل فيريرا وجون إدوارد يتمسك باستمراره

جون إدوارد ويانيك
جون إدوارد ويانيك فيريرا

أكد مصدر في الزمالك أن هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة طالبوا برحيل البلجيكي يانيك فيريرا بعد أداء الفريق خلال مباريات الدوري خاصة بعد فقدان 5 نقاط أمام أندية صاعدة من دوري المحترفين. 

 

يانيك فيريرا 

ورفض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك فكرة توجيه الشكر ليانيك فيريرا متمسكا باستمرار التجربة خاصة أنه يرى في المدرب مشروعا متكاملا في ظل بناء فريق جديد.

كما يرى جون إدوارد أن 5 مباريات فقط ليست مقياسا للحكم على يانيك فيريرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

تفاصيل البرنامج التدريبي لـ المصري قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد الطرد أمام وادي دجلة، 3 مباريات مهمة يغيب عنها الونش مع الزمالك

 

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

 

