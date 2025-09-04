مجموعة مصر، غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون 1/1 بتصفيات كأس العالم 2026

تعادل مباراة منتخب سيراليون وغينيا بيساو بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

والتقى المنتخبان سيراليون وغينيا بيساو، على أرضية الملعب الوطني 24 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

أهداف مباراة غينيا بيساو وسيراليون وترتيب المنتخبين

وجاء هدف منتخب سيراليون في الدقيقة 45+1 عن طريق كي كامارا، فيما أدرك غينيا بيساو التعادل عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 74.

ويتواجد منتخبا غينيا بيساو وسيراليون في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، بجانب كل من مصر وبوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي.

بتلك النتيجة، يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تتواجد غينيا بيساو بالمركز الرابع، ولديه 7 نقاط.

