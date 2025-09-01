بدر حامد: فوز شباب الزمالك 2005 برباعية على سيراميكا دافع قوي لحصد البطولة

أعرب بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريق الشباب مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة دوري الفريق الثاني.

وأكد بدر حامد أن الفوز اليوم على سيراميكا بهذه النتيجة دفعه معنوية قوية للفريق، في بداية مشوار العمل للفوز بهذه البطولة.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن فريق 2005 يضم جهاز فني قوي بقيادة ممدوح عبد الحي، بالإضافة إلى لاعبين على مستوى فني متميز، هم بمثابة نواة للفريق الأول وسيكون اغلبهم من العناصر الأساسية للفريق قريبًا.

وشدد بدر حامد على أن فريق 2005 خاض فترة إعداد قوية، وتم خلالها التركيز والعمل على كل الأمور الفنية بالإضافة إلى العامل البدني.

واختتم رئيس قطاعات كرة القدم تصريحاته مؤكدًا أن جميع فرق القطاع تعمل بكل قوة لخدمة الفريق الأول، والفوز بالبطولات.

وفاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

الزمالك يفوز على سيراميكا برباعية

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك، أنس وائل، السيد أسامة، صلاح محمود.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها وصنعوا فرص عديدة، استطاع السمبوك تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

في الشوط واصل الزمالك الضغط على سيراميكا كليوباترا، واستطاع السيد أسامة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، وبعدها استمر الضغط الأبيض ليسجل صلاح محمود الهدف الرابع في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

شهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والذي حرص على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الاول وحصد الثلاث نقاط، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من كل من، ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.

