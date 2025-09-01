الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

الزمالك
الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد استقر على بيع محمد السيد خلال يناير المقبل في ظل عدم الوصول إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده. 

عقد محمد السيد مع الزمالك 

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري أي يحق للاعب التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل على أن ينتقل لهذا النادي بداية من الموسم المقبل. 

ويرفض محمد السيد تجديد عقده مع الزمالك حتى الان، ولذلك استقر جون إدوارد على بيعه لعدم الرحيل مجانا بنهاية الموسم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

