محافظات

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بترعة سرابيوم بالإسماعيلية

أصيبت سيدتان في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، في منطقة كوبرى سرابيوم وكوبرى أبو عريفة أمام جامعة السعودي.  

الكشف على 200 مواطن ضمن قافلة طبية لقرية أبو سلطان في الإسماعيلية (صور)

زراعة الإسماعيلية تواصل جهود مكافحة ذبابة الفاكهة لحماية المحاصيل الزراعية

 

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت اليوم الخميس إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ( 1792 ط ه و) في منطقة كوبرى سرابيوم وكوبرى أبو عريفة أمام جامعة السعودي، مما أسفر عن إصابة سيدتين بإصابات طفيفة.  

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية إلى مكان الحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.   

السبب في وقوع الحادث 

وتبين أن السبب في وقوع الحادث  هو اختلال في عجلة القيادة والتي أدت إلى انقلاب السيارة بترعة سرابيوم. 

ومن جانبها دفعت هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابتين إلى المستشفى ولكنهما رفضتا الخدمة الطبية والإسعافية. 

وتبين أن المصابين هما كل من سهام عيد علي تبلغ من العمر  33 عاما، ورانيا سعد السيد تبلغ من العمر  32 عاما وهما من سكان المنطقة التى شهدت الحادث.  

ومن جهة أخرى تقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أحد الأوناش للعمل على انتشال السيارة من الترعة. 

الاسماعيلية بالاسماعيلية انقلاب سيارة بترعة سرابيوم بالإسماعيلية الإسعاف حوادث الاسماعيلية

