الكشف على 200 مواطن ضمن قافلة طبية لقرية أبو سلطان في الإسماعيلية (صور)

قافلة طبية لقرية
قافلة طبية لقرية أبو سلطان في الإسماعيلية

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، قافلة صحية شملت عددًا من الأنشطة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وإحدى مؤسسات المجتمع المدني وهيئة تعليم الكبار.   

بعد يومين من لقائها بالمحافظ، تضامن الاسماعيلية تقدم دعما نقديا لسيدة من ذوي الهمم (صور)

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بمناسك الحج (صور)

الهدف والمستهدف من القافلة 

واستهدفت الحملة تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لأهالي قرية الربايعة التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التضامن الاجتماعي بمدرسة الربايعية بعزبة الربايعة قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

ومن جانبها قالت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية إن القافلة الطبية، قامت بتوقيع الكشف الطبي على 200 مواطن من أهالي المنطقة، هذا إلى جانب تقديم 25  نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية، كما تم تقديم خدمات متكاملة من التضامن الاجتماعي لـ45 مواطنا. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية 

وأضافت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، أطفال، أنف وأذن، جلدية، ورمد). 

 

أعداد المنتفعين من القافلة الطبية 

كما تم تقديم الخدمات لـ150 مستفيدا من مبادرة 100 مليون صحة،بالإضافة الي ندوة توعوية لـ50 مستفيدا من مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

 

وأكدت مها الحفناوي أن هناك تنسيقا كاملا بين مديرية الصحة والسكان تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفي وهيئة تعليم الكبار تحت إشراف الدكتورة نورهان عيد بالإضافة إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني كنموذج للمشاركة من الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه القافلة والتي جاءت بتكليف مباشر من اللواء أكرم محمد جلال محافظ  الاسماعيلية بتوجيه كافة الدعم للمنطقة عقب زيارته الأسبوع الماضي لمركز فايد.
 

ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر 2030 والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

