تصفيات أفريقيا لكأس العالم، السودان في مهمة صعبة أمام السنغال

تقام اليوم الخميس مباراة السنغال والسودان على ملعب عبد الله واد في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، الجولة السابعة.

السودان في مهمة صعبة أمام السنغال

منتخب السودان يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد السنغال بـ 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الكونغو الديمقراطية.

فيما يسعى منتخب السنغال للفوز من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب والانفراد بالصدارة.



القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد السودان

قنوات SSC السعودية، وستكون متوفرة على قناة SSC5 المشفرة، ويمكن مشاهدتها عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP

التشكيل المتوقع للسودان ضد السنغال

السودان



حراسة المرمى: محمد عبد الله

الدفاع: مصطفى كرشوم - عبد الرحمن كوكو - بخيت خميس - أحمد طبنجة

الوسط: صلاح عادل - والي الدين خضر - عبد الرؤوف يعقوب

الهجوم: أبو بكر عيسى - سيف تيري - موسى كانتي

السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبان دياتا - موسى نياخات - كاليدو كوليبالي - أنطوان ميندي

الوسط: باب غايي - إدريسا غاي

الهجوم: ساديو ماني - لامين كامارا - إسماعيلا سار - بولاي ديا

