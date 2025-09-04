الخميس 04 سبتمبر 2025
تصفيات أوروبا لكأس العالم، هولندا في مواجهة قوية ضد بولندا الليلة

يستعد منتخب هولندا لمواجهة بولندا، مساء اليوم الخميس، على ملعب "دي كويب"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

هولندا ضد بولندا

يدخل منتخب هولندا اللقاء وهدفه الحصول على ثلاث نقاط، تمنحه التقدم في المجموعة، معتمدين على أسلوبهم الهجومي السريع وتمريراتهم المنظمة، مع استغلال مهارة الأجنحة وقوة خط الوسط، إلى جانب الصلابة الدفاعية التي تمنح الفريق توازنًا في الأداء، في ظل التركيز على أهمية الحسم المبكر لتجنب أي مفاجآت من جانب المنتخب البولندي.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب بولندا إلى قلب الموازين وتحقيق فوزه الأول تاريخيًا على هولندا، في ظل صعوبة المهمة خارج الديار، لكنه يراهن على خبرة بعض نجومه في الدوريات الأوروبية الكبرى، على أمل استغلال أي فرصة ممكنة لإرباك الدفاع الهولندي وخطف نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

ترتيب هولندا وبولندا

ويحتل منتخب هولندا وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بنفس عدد النقاط، متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة هولندا وبولندا 

تقام مباراة هولندا وبولندا في تصفيات كأس العالم، اليوم الخميس، الموافق 4 سبتمبر 2025، على ملعب دي كويب.

