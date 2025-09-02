الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مانشستر سيتي يعلن رقم قميص دوناروما

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن قميص الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من باريس سان جيرمان.

 

وأعلن السيتي أن دوناروما سيرتدي القميص رقم 25 مع الفريق ليكون الحارس الأساسي للنادي.

 

الصورة

 

ويأتي هذا الانتقال كجزء من خطط السيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم 2025-2026، حيث وقع دوناروما على عقد يمتد لخمس سنوات.

رحيل دوناروما عن باريس سان جيرمان جاء بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.


وبدأت مسيرة دوناروما في نادي ميلان، حيث أظهر موهبة كبيرة منذ انضمامه للفريق في سن الـ16 وبعد قضاء 6 سنوات في ميلان، انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث حقق العديد من الإنجازات.

